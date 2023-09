As enfermeiras protestan diante do Hospital Provincial en demanda de melloras laborais © Mónica Patxot As enfermeiras protestan diante do Hospital Provincial en demanda de melloras laborais © Mónica Patxot

Este martes tivo lugar un acto de protesta na entrada principal do Hospital Provincial de Pontevedra contra a deterioración das condicións de traballo do persoal dos hospitais públicos, segundo explicou Manoli Martínez, presidenta da comisión de Atención Hospitalaria.

Tratouse dunha concentración das comisións de centro dos hospitais Montecelo e Provincial e do movemento "A por todas" (APT) formado por enfermeiras das distintas áreas de Galicia una plataforma de recente creación xorde como resultado dun "maltrato mantido durante anos" hacia a súa profesión.

Os representantes dos traballadores subliñaron a "necesidade" de tomar unha serie de "medidas urxentes para dignificar a profesión" como son: a mellora das ratios enfermeira-doente; a mellora da contratación, a estabilidade e a transparencia; a recuperación do 100 % da paga extra; a recuperación "dos 3 LDs arrebatados"; o recoñecemento do solape de xornada; a retribución do plus de festivo os sábados; a retribución "xusta e igualitaria" das horas fóra de xornada ordinaria.

Tamén reclamaron o encadre da carreira profesional, incluíndo a experiencia laboral da Unión Europea; a exención de noites voluntarias a partir dos 55 anos, sen perda retributiva nin aumento da xornada ordinaria ou a xubilación anticipada aos 60 anos.

Afirmaron que a precariedade laboral existente obriga aos profesionais a buscar fóra da nosa comunidade mellores condicións laborais.

"Después de la pandemia somos los grandes olvidados", asegurou Manoli Martínez, "teníamos unos derechos y los hemos perdido".

A presidenta da comisión de Atención Primaria, Encina Chayán, engadiu que na área sanitaria de Pontevedra "siguen haciendo falta muchos contratos estables y mucha continuidad" aunque recoñeceron á nova xerencia o seu esforzo polo diálogo.