O Gremio de Mareantes acata a sentenza da Audiencia Provincial

O Gremio de Mareantes de Pontevedra, acatou a sentenza interposta pola Audiencia Provincial de Pontevedra, no caso de plaxio do libro "8 séculos de historia e tradición: de Confraría do Corpo Santo a Gremio de Mareantes".

A entidade secular quere deixar claro, que aínda que asume a sentenza e acátaa, non a comparte nin compartirá.

No primeiro xuízo levado a cabo sobre este tema nos Xulgados de Pontevedra, os xuíces ditaron a favor da autoría do Gremio de Mareantes e da súa titularidade, pero a parte demandante recorreu dita sentenza ante a Audiencia Provincial, ao que está ditou sentenza a favor da demandante.

Dáse cumprimento á sentenza 00271/2021 da Audiencia Provincial de Pontevedra, de data 30 de abril de 2021, publicando o seu fallo, do seguinte tenor literal:

"Que debemos estimar e estimamos parcialmente o recurso de apelación interposto pola representación procesual de Dna. Beatriz Bujía Couso contra a sentenza ditada polo Xulgado do Mercantil 1 Pontevedra, o 21 de setembro de 2020 e con revogación da mesma, procede estimar parcialmente a demanda interposta pola recorrente contra o Gremio de Mareantes e contra D. José Luis Arellano Guiance, realizando os seguintes pronunciamentos:

Declárase que os demandados infrinxiron os dereitos de propiedade intelectual existentes sobre óbraa "Confraría do Corpo Santo e Gremio de Mareantes; o seu papel na historia de Pontevedra", de titularidade exclusiva, como autora da mesma, de Dna. Beatriz Bujía Couso, coa edición, publicación e distribución de óbraa "Oito séculos de historia e tradición: De Confraría do Corpo Santo a Gremio de Mareantes"

Condénase aos demandados ao cesamento da súa actividade ilícita de vulneración dos dereitos de propiedade intelectual de Dna. Beatriz Bujía Couso respecto da referida obra e, en concreto, acórdase á súa costa: A suspensión (con prohibición de renovar) da explotación da obra infractora, que fagan os demandados de elaboración, impresión, edición, distribución e venda do libro "Oito séculos de historia e tradición: De Confraría do Corpo Santo a Gremio de Mareantes", así como coa retirada do comercio de todos os exemplares publicados.

Declárase a nulidade e cancelación das inscricións rexistrais e depósito da obra "Oito séculos de historia e tradición: De Confraría do Corpo Santo a Gremio de Mareantes", librando para a súa execución os oficios ou mandamentos oportunos.

Condénase aos demandados de forma solidaria ao pago á demandante dos prexuízos por dano moral causado pola infracción do seu dereito de propiedade individual que se cuantificará na cantidade de 5.000€, que devindicará o interese legal desde a data da interposición da demanda.

Publíquese á conta dos demandados solidariamente, os datos de identificación e a presente sentenza, en diferentes medios.

Pontevedra ao 18 de setembro