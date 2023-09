O BNG de Portas di que a pista deportiva de Briallos "nin se parece ao que prometeran nin serve para nada"

O grupo municipal do BNG no Concello de Portas denuncia o "despilfarro" de 48.397 euros por parte do goberno municipal na construción dunha "suposta pista deportiva" que "nin se parece en nada ao que prometeran nin serve para nada".

O portavoz nacionalista, Arturo Fontán, lembrou que o Partido Popular prometera un mes antes das eleccións á veciñanza da parroquia de Briallos unha pista deportiva cunha dimensión de 420 metros cadrados, que permitiría xogar ao fútbol, baloncesto e balonmán e cun acabado perimetral de cores e atractivo.

Segundo o Bloque, tan só tres meses despois dos comicios o Goberno municipal executou unha obra "que deu como resultado unha suposta pista deportiva de pouco máis de 90 metros cadrados, máis pequena que unha pista de pádel, que en nada se parece ao prometido e que non reúne as condicións mínimas exixibles para a realización de ningunha actividade deportiva".

Para Arturo Fontán esta actuación do goberno municipal "é unha auténtica tomadura de pelo á veciñanza de Briallos e do resto do concello" e exixirá ao alcalde "que dea as explicacións oportunas e xustifique como foi capaz de gastar case 50.000 euros en dúas porterías, unha pequena lousa de formigón e un balado exterior máis propio dunha leira que dun equipamento deportivo".