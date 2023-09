Impulsan unha nova iluminación e unha mellor sinaléctica para os petróglifos de Mogor

A finais de outubro. Esa é a data na que o Concello de Marín prevé ter rematadas as obras que se están executando no centro de interpretación dos petróglifos de Mogor, que buscan revitalizar a riqueza arqueolóxica de todo este ámbito patrimonial.

"O obxectivo desta actuación é converter os petróglifos de Mogor nun referente patrimonial e turístico", explicou a concelleira de Patrimonio, Beatriz Rodríguez.

As actuacións están centradas na dotación a todo este conxunto arqueolóxico dunha nova iluminación e dun novo equipo de musealización para o centro de interpretación.

Así, o goberno municipal impulsará melloras no espazo verde nos que se atopan estes gravados cunha iluminación que tamén beneficiará á veciñanza e reforzará a sinaléctica en todo o exterior.

Ademais, actuarase dentro do centro para que siga servindo como unha antesala da visita aos gravados, apostando por unha nova proposta museística, con paneis renovados con recursos explicativos, ilustrados e audiovisuais que permitan a mellor comprensión do que se visita.

O proxecto inclúe tamén un levantamento topográfico mediante fotogrametría que permitirá incrementar o coñecemento científico sobre os petróglifos e toda a súa riqueza patrimonial.

A concelleira explica que este proxecto estase realizando ao abeiro dunha subvención de Turismo de Galicia ao 90%, a través dos fondos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno de España, financiado polos fondos europeos Next Generation.