O goberno local e a oposición fan balance dos primeiros 100 días de mandato

O novo Goberno local de Poio fai balance dos primeiros cen días de mandato cun "goberno único, cohesionado e que está centrado exclusivamente no importante, que é atender e responder ás necesidades e prioridades de todos os nosos veciños", segundo sinalou o alcalde Ángel Moldes.

Un goberno que, indica, "a pesar da difícil herdanza económica que recibiu, en tres meses desbloqueou e puxo en marcha medidas e iniciativas importantes e necesarias, pero tamén está convertendo ao concello nunha administración máis próxima, áxil e dialogante".

Así, valora moi positivamente o traballo de todos os concelleiros e repasou algunas das medidas postas en marcha nestes primeiros cen días, como dar os primeiros pasos para converter a Gardería de Campelo nun Centro de Día, asinouse un acordo coas confrarías para aumentar as prazas de aparcamento no Porto de Combarro, e tamén se desatascou o proxecto para crear máis de 150 prazas na finca de Coca-Cola.

Moldes destacou os compromisos acadados coa Xunta para a posta en valor da Illa de Tambo e a conversión da Escola de Canteiros de Poio nun centro integral de formación profesional.

Ademais, sinala que "nun exercicio de responsabilidade", están tomando medidas para pagar as facturas pendentes e puxeron en marcha un "plan de choque para desbloquear os máis de 600 expedientes urbanísticos que estaban sen resolver en xuño", así como para axilizar e desbloquear outros expedientes municipais, como por exemplo a autorización de vados permanentes ou de prazas de aparcamento para persoas con mobilidade reducida.

Moldes citou o proxecto para rehabilitar o Centro Social de Arén onde "os fondos europeos estaban en risco, porque non había partida orzamentaria para facer fronte á parte que tiña que asumir o concello e porque, ademais, se estaban incumprindo todos os prazos". E, ademais, engade que tamén evitaron perder a subvención da reforma en Ramón Encinas.

VALORACIÓN DO BNG

Pola súa banda, o grupo municipal do BNG fai resumo destes cen días dicindo que hai "menos servizos para os veciños e máis beneficios para o PP". "Un tempo que ven marcado polas continuas mentiras e incoherencias", engaden.

Dende a oposición acusan ao executivo de levar "a peor a xestión do Concello dende que o Partido Popular chegou á Alcaldía".

Aseguran que "estamos ante o goberno máis caro da historia do noso concello, subíronse os salarios, aumentaron o número de asistencias a Xuntas de Goberno e non deixaron de contratar unha asesora a tempo completo".

Os nacionalistas fan fincapé en que "o PP no ten proxecto para Poio e mentiu aos veciños reiteradamente", e engade que "non puxeron en marcha ningunha das medidas anunciadas" e que "responden con negativa a calquera demanda veciñal co argumento de que as arcas están baleiras".

Por último, o BNG resalta que as previsión de intervención apuntan que o Concello de Poio cumprira coa estabilidade financeira neste 2023, "inclusive poderían facer unha nova operación de crédito para o 2024" uns datos que "están moi lonxe da bancarrota que transmitiu o PP".