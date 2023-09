A Escola Infantil de Meaño reorganiza o seu horario

A partir do próximo luns 25 de setembro, a Escola Infantil de Meaño reorganizará o horario de apertura das súas aulas para adaptarse á merma puntual da súa plantilla.

O goberno local acordou prestar atención educativa en horario matinal de xeito continuado ata as 16:00 horas, reducindo así a xornada de atención nas instalacións aos nenos e nenas menores de 3 anos matriculados no centro.

Indican desde a Concellería de Educación que se trata dunha "anómala situación de baixa laboral" que reduce en catro persoas a plantilla da escola municipal e obriga ao Concello a recortar o horario de atención escolar ante a imposibilidade de cubrir todas as vacantes.

Carlos Viéitez, confía en que esta situación se solvente na maior brevidade posible e apela á comprensión das familias afectadas.

Viéitez explicou que "pechamos a Escola Infantil a partir das 16:00 mentras non contemos co ratio de persoal necesario para garantir a máxima calidade na atención os nosos nenos e nenas" e desde xa están traballando nunha alternativa para que a Escola Infantil abra no seu horario habitual.

"Debemos ser casi o único concello de Galicia que queda actualmente con todos os servicios con xestión municipal propia, coa complexidade da normativa actual vixente en diferentes ámbitos", lamenta.