Rematada a mellora do acceso á capela do Carme en Cuspedriños

Capela do Carme, en Cuspedriños © Xunta de Galicia

Rematados os traballos de mellora do acceso peonil á capela do Carme en Cuspedriños, na estrada PO-232, en Cerdedo-Cotobade.

Esta intervención realizada pola Xunta de Galicia cun investimento de 48.000 euros, incluíu a construción dun treito de senda e o acondicionamento do acceso peonil á capela, situada no punto quilométrico 7+240 da estrada PO-232, na parroquia de San Xurxo de Sacos.

As obras consistiron na mellora da accesibilidade nos treitos anterior e posterior á capela e na dotación de pavimento na súa fachada e na zona lateral con enlousado de pedra.

Tamén repuxeron o itinerario peonil cunha nova pavimentación de formigón, mellorando o acceso para as diversas entradas das fincas limítrofes coa estrada e continuando co itinerario peonil á dereita da fonte. Para este último demoleron a cuneta e acometeron a senda co mesmo acabado de formigón.

No caso da drenaxe nese punto, reconstruíron a cuneta e a conectaron coa rede de recollida de augas pluviais mediante unha canalización con tubaxe de PVC de 315 milímetros de diámetro.