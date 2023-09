A xuízo unha muller por atacar á súa ex parella cun coitelo

A Audiencia de Pontevedra xulgará a próxima semana un caso de suposto tento de asasinato en Ponteareas.

No banco dos acusados sentará unha muller para a que a Fiscalía pide dez anos de prisión por atacar á súa ex parella cun coitelo, tamén pide un ano e cinco meses máis por un delito de acoso ao que someteu ao home.

Os feitos tiveron lugar o 26 de decembro do 2022, pasadas as 22.00 horas, na vivenda deste home en Ponteareas onde ela acudiu para falar e tentar retomar a relación.

Segundo o escrito de acusación da Fiscalía, a acusada acoitelou no pescozo a un home cun coitelo de cociña, fíxolle un corte nunha man e tentou cravarllo no peito. Tras reducir á agresora, o home encerrouna nunha habitación do piso e alertou á Garda Civil.