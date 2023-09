Acusan a Monbús de provocar unha "situación de caos e incerteza" na ruta ao instituto de Poio

A voceira do grupo municipal do BNG no Concello de Poio, Marga Caldas, acusa á empresa de transporte Monbús de provocar unha "situación de caos e incerteza" na ruta ao Instituto de Educación Secundaria (IES) de Poio.

Dende o Bloque solicitan ao goberno local "que non sexa cómplice da Xunta" e inste á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade e a empresa "a que aumente o servizo de liñas de transporte integrado co fin de dar resposta ao alumnado que cursa Bacharelato".

Marga Caldas asegura que "o caos e a improvisación provocados polos recortes das liñas de transporte da empresa adxudicataria da Xunta de Galiza esta a causar prexuízos entre a veciñanza".

Xa o ano pasado o BNG de Poio denunciou "irregularidades" de Monbus, respecto do "abandono" de alumnos de ensinanza obrigatoria nas paradas establecidas.

Este ano, Marga Caldas lamenta que "lonxe de mellorar a situación, continúan as deficiencias no servizo de trasporte integrado", neste caso provocando que o alumnado de Bacharelato non poida dispor dun servizo diario para desprazarse ao seu centro educativo de maneira autónoma. "Converténdose o seu desprazamento nunha lotaría cada mañá, porque vai depender da parada ou da capacidade do autobús", explica a voceira nacionalista.

O Bloque sinala que esta situación "encarece a calidade do servizo, causa situacións de caos e incomodidade e incluso tensións entre os usuarios". Asemade tamén sobrecarga o autobús tendo que ir alumnos de pé ou sentados fóra do asento, como manifestan as persoas usuarias.

Por iso dende o BNG de Poio, esixen que se garanta o cumprimento dos traxectos establecidos para o alumnado da ESO, e que se tomen medidas inmediatas a para reforzar as rutas máis concorridas, para que tamén o alumnado de Bacharelato poida acceder ao transporte.

Ademáis, o BNG solicita ao goberno local que ordene á Policía Local a realizar os controis periódicos nos traxectos escolares para detectar posibles irregularidades e garantir que a empresa cumpra as condicións esixidas.