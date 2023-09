O PP levará ao Pleno de Pontevedra o rexeitamento a unha lei de amnistía

O PP de Pontevedra presentou unha moción para o seu debate no Pleno municipal coa que pretende que a Corporación mostre o seu rexeitamento á hipotética tramitación dunha lei de amnistía por parte do Goberno en funcións de Pedro Sánchez.

O texto presentado polo PP busca lograr o apoio do BNG e o PSOE e que Pontevedra rexeite "calquera tipo de amnistía ou indulto xeneralizado para calquera grupo de cidadáns, calquera que sexa o seu delito.".

A moción recolle que "o imperio da lei é a expresión da vontade popular, tal e como establece o preámbulo da Constitución, e compromete a todos os poderes para o seu cumprimento".

No seu texto, o PP anima aos dous partidos maioritarios a "buscar acordos de Estado que eviten que a sociedade española se vexa sometida ás condicións ilegais de partidos independentistas".

A concelleira Pepa Pardo xustifica a necesidade desta moción en que España atravesa un momento fundamental para a democracia e que "os edís do PSOE deben manifestarse" e dicir "se apoian estas cesións ás chantaxes de Puigdemont e do independentismo para que Sánchez mantéñase no Goberno ou, se pola contra, defenden a Constitución de 1978 e a igualdade de todos os españois #ante a lei".

Ademais, Pepa Pardo aproveita para animar a todos os pontevedreses a acudir ao acto masivo convocado polo PP o 24 de setembro en Madrid "en defensa da igualdade dos españois". Avanza que asistirán varios concelleiros populares.