A andaina solidaria de Campo Lameiro xunta 3.165 euros para a Fundación Andrea

Andaina solidaria de Campo Lameiro © Concello de Campo Lameiro

A II Andaina Concello de Campo Lameiro logrou reunir un total de 3.165 euros que foron entregados nun cheque simbólico polo alcalde Carlos Costa á directora da Fundación Andrea, Amaya Castro, unha entidade que axuda aos nenos con enfermidades raras e de longa duración con moito tempo de hospitalización.

Os organizadores tamén tiveron ocasión de levar alimentos ao Comedor Social de San Francisco e así foron cara Pontevedra uns 100 quilos de mexillóns, froita, pan e froitos secos que formaban parte das viandas que tiñan a disposición as persoas participantes nesta iniciativa solidaria.

Os cartos procedía das 600 inscricións formalizadas polos participantes nesta proba deportiva non competitiva que se desenvolveu este domingo.

Ao rematar esta proba, o alcalde Carlos Costa, que estivo acompañado polo seu homólogo de Portas, Ricardo Martínez, agradeceu aos participantes a súa presenza en Campo Lameiro que aproveitou o percorrido para amosar gran parte do seu patrimonio natural, un dos principais argumentos para que este concello lograra a distinción de Capital do Turismo Rural de España 2023 que se úne á capitalidade da Arte Rupestre de Galicia que ostenta desde hai moito tempo.

O percorrido establecido pola organización para esta segunda edición tiña un desnivel positivo de 860 metros para a distancia longa de 23 quilómetros, que tiña tamén habilitados 3 avituallamentos. No caso do trazado medio, de 14 quilómetros, dispuxo de dous avituallamentos e no curto, de 8 quilómetros, un.