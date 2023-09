Rueda anuncia un bono deportivo de 120 euros para axudar a familias con fillos federados de entre 6 e 16 anos

Alfonso Rueda, presidente da Xunta de Galicia © Xunta de Galicia Acto da Xunta de Galicia © Xunta de Galicia

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou este luns que o goberno galego vai crear nos Orzamentos de 2024 un bono para as familias por valor de 120 euros por fillo, de entre 6 e 16 anos, para a compra de material e equipamento deportivo, asistir a clases ou anotarse nun centro deportivo.

Destacou que esta iniciativa, dirixida a deportistas federados, fomentará a vida saudable das xeracións máis novas e chegará a máis de 130.000 fogares, á vez que facilitará a volta ao cole de todas as familias e incentivará as compras no comercio galego.

Así o anunciou na reunión cos membros do Goberno galego na que se abordaron os feitos e próximos obxectivos da Xunta na liña das políticas do Goberno galego "desde as persoas e para as persoas" e incidiu en que "a axenda da Xunta é a axenda de Galicia".

Neste sentido, tamén apuntou que xa se está traballando para elaborar un teito de gasto que permita contar cunhas contas públicas de fronte ao ano que vén.