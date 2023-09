Detido por disparar unha arma de aire comprimido e perforar a orella a un compañeiro de piso da súa ex

A Garda Civil de Pontevedra detivo este domingo un mozo de 22 anos como suposto autor de dous delitos: malos tratos habituais á súa ex parella e lesións a un compañeiro de piso dela, ao que presuntamente disparou cunha pistola de aire comprimido horas antes no seu domicilio de Poio.

O mozo foi arrestado sobre as 14.45 horas deste domingo 17 de setembro, aínda que os feitos producíronse horas antes, pola mañá. Segundo as fontes consultadas, acudiu ao domicilio da súa ex noiva e disparoulle a outro inquilino do seu mesmo piso.

Segundo as fontes consultadas, causoulle unha perforación na orella pola que tivo que recibir asistencia médica.

Tras a agresión, o mozo abandonou o lugar e o ferido púxose en contacto cunha patrulla da Policía Local, á que relatou os feitos. Máis tarde, a denuncia polos feitos formulouse ante a Comandancia da Garda Civil de Pontevedra.

Desde a Garda Civil de Pontevedra informan que a ex parella do agora detido denuncioulle por malos tratos habituais e que o outro inquilino do piso fíxoo por lesións.

O mozo pasou a noite nos calabozos da Comandancia da Garda Civil á espera de ser posto ao dispor do Xulgado de Instrución número 3 de Pontevedra, en funcións de garda, na mañá deste luns 18.