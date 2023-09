Piden 9 anos de prisión para un home por atacar a outro cunha botella rota na zona de marcha de Vilagarcía

Un home enfróntase a unha condena de nove anos de prisión como autor dun delito de lesións agravadas por atacar a outro cunha botella rota na zona de marcha de Vilagarcía.

O xuízo celebrarase o vindeiro martes 19 de setembro na sección segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra e o fiscal tamén pide que o acusado non poida aproximarse á súa vítima, o seu domicilio, lugar de traballo ou calquera outro lugar que frecuente nun radio non inferior a 150 metros por un prazo de 14 anos.

A Fiscalía tamén pide que o acusado non poida establecer contacto coa súa vítima por calquera medio de comunicación ou medio informático ou telemático, xa sexa contacto escrito, verbal ou visual, por un prazo de 14 anos.

A petición do fiscal tamén eleva a preto de 90.000 euros a indemnización que debe pagar á súa vítima. Así, pide que sexa condenado a indemnizalo con 8.282,78 euros polas lesións temporais sufridas, 1.555,98 euros polas intervencións cirúrxicas sufridas, 30.474,67 euros polas secuelas sufridas de carácter psicofísico, 13.613,95 euros polo prexuízo estético e 36.545,26 euros polo prexuízo moral por perda de calidade de vida de carácter moderado.

Os feitos que chegarán a xuízo o martes ocorreron supostamente sobre as 06:30 horas da madrugada do 1 de setembro de 2019 nas proximidades da chaira da 'Zona TIR' de Vilagarcía.

O fiscal sostén que o acusado se aproximou á súa vítima, que estaba en compañía duns amigos, e iniciouse unha discusión entre ambos na que o acusado empuxou ao outro "co propósito de menoscabar a integridade física".

A continuación, dirixiuse a un banco de pedra e colleu unha botella de cristal. Rompeu o seu parte inferior contra o chan e dirixiuna cara ao seu opoñente, pero non o alcanzou porque el "para deter a referida agresión, agarrou a botella rota de cristal coa súa man esquerda". Si resultou lesionado.

O lesionado, que tiña 22 anos, sufriu unha ferida na man esquerda pola que tivo que ser operado e non recibiu o alta ata case cinco meses despois, o 27 de xaneiro de 2020, aínda que con secuelas.

O fiscal refire o seu prexuízo estético e tamén un prexuízo moral pola perda de calidade de vida ocasionada polas secuelas e pola perda da actividade laboral ou profesional que exercía.

O mozo presenta imposibilidade de peche funcional da man esquerda por limitación de mobilidade do primeiro dedo, o que dificulta a suxeición de obxectos e manipulación coa devandita man, de modo que ven afectadas as súas capacidades en todas as actividades profesionais que requiren movementos de suxeición da man esquerda ou uso bimanual. Ten dificultades á hora de cociñar, atar os zapatos ou abrochar botóns.