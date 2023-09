A Deputación aproba unha nova modificación de crédito de 1,3 millóns de euros "para melloras e infraestruturas"

Luis López, presidindo o pleno provincial da Deputación de Pontevedra © Mónica Patxot

O pleno da Deputación de Pontevedra celebrado este venres 15 de setembro deu luz verde a unha nova modificación de crédito "para melloras e infraestruturas", segundo explicado o presidente provincial, Luís López.

Ademais validouse unha prórroga de dous millóns de euros do acordo marco para obras de cunetas de seguridade na rede viaria dependente da Deputación.

Esta prórroga permitirá "actuar en treitos de 77 estradas de 54 concellos dá provincia", explicou López.

No que respecta a a modificación de crédito, saíu adiante cos votos favorables de deputados do PP e o BNG e a abstención do PSOE. Dun total de 1,3 millóns da mesma, 490.000 corresponden a créditos extraordinarios, mentres que os 811.000 restantes financiaranse con remanentes líquidos de tesourería.

Doutra banda unha resolución presidencial desbloqueou 220.000 euros para afrontar a reparación de 800 metros da estrada EP-9702 entre Vilanova de Arousa e As Sinas.

O debate plenario finalizou co rexeitamento dunha moción presentada polo grupo socialista na que esixían a destitución de Rafael Louzán como presidente da Real Federación Galega de Fútbol.