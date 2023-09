O caso ENCE chega ao Constitucional: o Concello presenta un recurso de amparo contra a súa prórroga

Fábrica de ENCE en Lourizán © Mónica Patxot

A batalla xudicial do Concello contra Ence continúa. O goberno municipal presentou un recurso de amparo ante o Tribunal Constitucional para revogar a sentenza do Tribunal Supremo que avala a continuidade de fabrícaa de Lourizán ata o ano 2073.

Así o anunciou este venres o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que detallou que o recurso apela a que se vulnerou o principio de tutela xudicial efectiva do Concello durante todo o proceso xudicial seguido no Supremo.

Os servizos xurídicos municipais, en colaboración co equipo legal contratado polo Concello, CSS Avogados co ex ministro de Xustiza, Francisco Caamaño, á fronte, presentaron meses atrás un incidente de nulidade ante o Alto Tribunal que foi desestimado.

O recurso de amparo presentado agora ante o Constitucional basea a súa argumentación en que, no seu día, a Audiencia Nacional recibiu ata seis motivos distintos para anular a prórroga concedida a Ence polo Goberno en funcións de Mariano Rajoy.

O tribunal só analizou o primeiro dos argumentos, referido ao artigo 32 da Lei de Costas, resolvendo e indicando que, efectivamente, a factoría de Ence podía estar situada noutro espazo, anulando así a prórroga que lle permitía ocupar terreos de dominio marítimo terrestre.

Quedaron outros cinco motivos sen analizar, entre eles a vulneración da lexislación ambiental autonómica no referido ao Plan de Ordenación do Litoral e as Directrices de Ordenación do Territorio; ou que a propia prórroga fose concedida por un goberno en funcións.

Por iso é polo que o Concello sosteña que, se o Supremo non validou o primeiro dos seus argumentos, o caso debe regresar á Audiencia Nacional para que sexa esta a que estude o resto dos motivos esgrimidos na súa defensa. Se non é así, produciríase indefensión.

Ademais, outra consideración que contempla o novo recurso de amparo é que a sentenza do Supremo vai en contra dos fallos ditados polo propio Tribunal Constitucional con respecto á lei de Costas porque Ence segue sen xustificar que só pode estar na localización actual.

O Tribunal Constitucional, segundo Fernández Lores, terá un prazo de entre dous e tres anos para ditar sentenza no caso de admitir o recurso. De non ser admitido, o alcalde xa avanzou que o Concello acudirá á xustiza europea para defender os seus intereses.

O obxectivo, mantivo o rexedor pontevedrés, é seguir loitando pola defensa da ría e pola súa recuperación ambiental, revertendo unha prórroga que considera "inxusta".