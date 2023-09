Prisión para sete dos detidos na última operación contra o tráfico de haxix e cocaína

O xulgado de instrución número 1 de Cangas (Pontevedra) decretou o ingreso en prisión de sete dos detidos na operación contra o tráfico de haxix e cocaína que a Garda Civil desenvolveu o pasado martes en Pontevedra.

Os sete, que están investigados por tráfico de drogas e pertenza a organización criminal, estarán en prisión provisional comunicada e sen fianza.

As outras tres persoas que pasaron este xoves a disposición xudicial quedaron en liberdade, segundo informou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Dous deles foron obrigados a entregar o seu pasaporte e prohibíuselles saír de territorio nacional.

A investigación, liderada polo Equipo de Delincuencia Organizada e Antidroga (EDOA) da Comandancia da Garda Civil de Pontevedra, logrou deter trece persoas detidas, doce delas na provincia de Pontevedra, e unha na andaluza de Córdoba.

A operación está relacionada co tráfico de drogas, en concreto, haxix e cocaína, e fontes consultadas por PontevedraViva confirma que os investigadores interviñeron diversas cantidades destas dúas substancias.

Esta operación deixou este martes entre 12 e 15 rexistros en distintas zonas da provincia e intervencións tamén en Andalucía.

A investigación está coordinada polo Xulgado de Instrución número 1 de Cangas e permitiu aos investigadores intervir tamén preto de 50.000 euros aos detidos nos distintos rexistros realizados.

Axentes do EDOA realizaron rexistros de forma simultánea a partir das 6.30 horas da mañá tanto en Pontevedra como en Andalucía. No caso da provincia pontevedresa, os rexistros centráronse na comarca do Salnés e en Vigo.

O operativo da Garda Civil implicou a axentes do EDOA e tamén efectivos da Unidade de Seguridade Cidadá (USECIC) da comandancia pontevedresa e dos Grupos de Reserva e Seguridade (GRS).