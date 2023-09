Sanxenxo incrementará o seu IBI do 0,40% actual ao 0,48% e subirá tamén a viñeta

O incremento no custo dos servizos municipais está detrás, segundo defende o goberno municipal de Sanxenxo, da súa decisión de actualizar o imposto de bens urbanos, coñecido como IBI, que pasará do 0,40% actual ao 0,48%.

O Concello sostén que "especialmente significativo" é o aumento do gasto en iluminación pública ou no servizo de axuda no fogar, polo que a subida do IBI "permitirá seguir mantendo o nivel de calidade das prestacións que merecen os veciños".

Subliñan que se trata dunha subida "razoable", xa que supoñerá un incremento de 39,93 euros anuais nun recibo medio, que é de 199,67 euros. Ademais, sosteñen que Sanxenxo seguirá tendo o IBI máis baixo dos municipios da contorna.

Durante o últimos sete anos, Sanxenxo mantivo o IBI no mínimo legal, o 0,40%.

O goberno municipal expón ademais unha actualización do imposto de vehículos en dous tramos dos turismos.

No tramo B, que corresponde a turismos entre 8 e 11,99 cabalos fiscais, o recibo increméntase en 10 euros, pasando aos 50,01 euros; mentres que no tramo C, os turismos de 12 a 15,99 cabalos fiscais, o incremento é de 21 euros anuais, ata os 105,75 euros.

O Concello lembra que o imposto de vehículos non se modificou no últimos seis anos, e nin sequera se actualizou en base ao IPC, "algo habitual noutros concellos".

Dentro das novidades fiscais, o Concello propoñerá a creación dunha taxa de transmisión de datos de telefonía, que establece que as operadoras terán que pagar o 1,5% da súa facturación ou ingresos brutos no municipio.

Atenderán así á recomendación da Federación Española de Municipios e Provincias, por mor dunha sentenza do Tribunal Supremo.