Tenorio rende tributo aos ovos fritidos con pan de millo

O vindeiro sábado 16 de setembro no campo da festa de Tenorio terá lugar a IX Festa do Pan de Millo e Ovo de Cotobade.

O alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, xunto co tenente de alcalde Fernando Vázquez e os directivos da Asociación Cultural Foula, Miguel Fraguas e Santiago del Río Limeres, presentou a programación deste evento gastronómico.

Os organizadores agardan despachar máis dun milleiro de ovos fritidos con pan de millo desmigado para servir durante toda a xornada aos comensais que ata alí se acheguen.

Ademais do atractivo gastronómico desta festa que chega á súa novena edición, tamén manterá o seu interese desde un punto de vista musical e folclórico coa participación de importantes agrupacións que animarán o certame durante toda a xornada.

Así, a sesión vermú estará amenizada por Follas de Olivar e o xantar polas Pandereteiras do Val de Quireza, mentras que ás 18 horas actuará á Banda de Música Unión Musical de Tenorio.

Tamén durante todo o día haberá inchables para que os pequenos poidan brincar e pasar unha xornada divertida. Ás 20 horas, a Charanga de Fiadeiro e rematará a xornada festiva cunha Ruada aberta á participación de grupos e persoas que queiran actuar e disfrutar da festa. Haberá pinchos gratis.

Jorge Cubela felicitou novamente aos directivos da Asociación Cultural Foula polo seu dinamismo e implicación na recuperación e mantemento da música e do noso folclore e por soster esta festa gastronómica de grande interese e seguemento polo público non so de Tenorio senón da comarca.