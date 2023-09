O PP, a por Yoya Blanco: piden o seu "cese inmediato" por comparar a Pepa Pardo cos nazis

Tras esperar por unhas desculpas públicas que non se produciron, o PP dá un paso adiante. Os populares esixen a dimisión da concelleira socialista Yoya Blanco, que comparou a actitude da edil Pepa Pardo co ministerio de propaganda nazi.

"Todos podemos ter algunha declaración desafortunada e por iso pedimos, antes de nada, unha rectificación que non chegou nin de forma pública nin privada", sinalou o portavoz do PP, Rafa Domínguez, que no caso de que Blanco non dimita reclama que sexa o PSOE quen a bote.

Por iso é polo que apele ao responsable socialista Iván Puentes a que "cese inmediatamente" á súa compañeira, xa que considera "inadmisible" as declaracións da concelleira socialista contra Pardo por dar a súa "opinión política" sobre as ordenanzas para o traslado da feira ambulante.

Domínguez sostén que se o secretario xeral local dos socialistas non ten capacidade para cesar á súa concelleira, "pídolle á persoa que estea ao mando que chame á orde e esixa a dimisión da señora Blanco".

"Non podemos consentir que nos comparen cos nazis nin o profundo descoñecemento da concelleira sobre o horror do holocausto”, sentenciou o líder popular, que lamenta que os socialistas estean "desorientados" e recorran ao insulto "ante a falta dun proxecto político".