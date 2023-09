As farmacias informarán sobre prevención e control do mosquito tigre

Unha farmacia coloca o cartel onde informa da súa participación na campaña de prevención do mosquito tigre © Xunta de Galicia

A Dirección Xeral de Saúde Pública, en colaboración co Colexio de Farmacéuticos de Pontevedra, iniciou unha campaña de información en farmacias sobre a prevención e o control do mosquito tigre.

A subdirectora xeral de programas de control de riscos ambientais para a Saúde, Inés Mato Naveira, acompañada pola xefa territorial de Sanidade de Pontevedra, Natalia Botana Rey, e polo vogal do Colexio de Farmacéuticos de Pontevedra, José Antonio Fornos Pérez, visitou este mércores unha das farmacias que contan con carteis informativos e que colaborarán no traslado de posibles incrementos significativos de picaduras de insecto.

Con esta campaña, a Dirección Xeral de Saúde Pública salienta a relevancia da colaboración cidadá para o control deste vector de enfermidades como os virus do dengue, chikungunya ou Zika.

Trasládanse as recomendacións para non contribuír á proliferación do mosquito tigre, evitar a súa picadura e fomentar o uso da app Mosquito Alert, coa que se permite enviar fotografías de mosquitos detectados, posibles lugares de cría e mesmo picaduras de mosquito para que sexan validadas por expertos do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) e da Rede Galega de Vixilancia de Vectores (ReGaViVec), grazas ao convenio subscrito pola Xunta e as universidades de Santiago de Compostela e Vigo.

Ademais, despois da formación que Sanidade impartiu na delegación territorial da Xunta en Pontevedra para os Concellos da zona, a Dirección Xeral de Saúde Pública, en colaboración co Colexio de Farmacéuticos de Pontevedra, ten previsto realizar unha formación específica dirixida a profesionais farmacéuticos comunitarios da provincia na que se teñen detectado exemplares de Aedes albopictus.

Na páxina web do departamento sanitario autonómico facilítase información detallada sobre o mosquito tigre e o programa de xestión integrada dispoñible para os Concellos.