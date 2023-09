Queixas veciñais polo estado en que permanece o parque infantil da praza de Maruxa Mallo

Estado do parque infantil Maruxa Mallo © PontevedraViva Estado do parque infantil Maruxa Mallo © PontevedraViva

Residentes da contorna da praza de Maruxa Mallo quéixanse da situación na que se atopa o parque infantil.

Indican que ao redor de trinta escolares xogan nese espazo todas as tardes coa posibilidade de que sufran algún dano ao atoparse numerosas deficiencias nos elementos de xogo do parque.

Entre outras circunstancias, parte do valo desprendeuse sen que se retirase o material deteriorado e figura un cordón policial nesa zona. Ademais, diversas randeeiras e elementos infantís atópanse rotos do mesmo xeito que algunhas zonas do pavimento.

As persoas afectadas sinalan que xa presentaron varias queixas por escrito a través da páxina web do Concello de Pontevedra no apartado de Suxestións sen que recibisen resposta satisfactoria.

Advirten que "o parque está en tan mal estado que calquera día temos un desgusto" e demandan unha intervención para resolver os actuais defectos que presentan estas instalacións.