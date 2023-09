O 30 de setembro celebrarase a feira ambulante na avenida de Bos Aires

Avenida de Bos Aires diante do Mercado de Abastos © Mónica Patxot

A avenida de Bos Aires, xusto detrás da Praza de Abastos, acollerá a celebración da feira ambulante o vindeiro sábado 30 de setembro.

Esa é a previsión que manexa a concelleira responsable de Promoción Económica, Anabel Gulías, que mandará as notificacións pertinentes aos vendedores ambulantes para comunicar a suspensión do mercadillo nas datas nas que coincide coa Gran Final das Series Mundiais de Tríatlon e a súa nova localización na Avenida de Bos Aires.

Este mércores a edil de Mercados enviou á Federación de Vendedores Ambulantes unha proposta con varias datas para manter unha reunión "porque quería ver con eles e con elas os detalles da nova localización".

Anabel Gulías explicou que na Avenida de Bos Aires cortaríase o tráfico en tres carrís entre as pontes de Santiago e o Burgo, deixando operativo o máis próximo ao Mercado e o outro se empregaría para aparcar as furgonetas dos ambulantes. Os postos montaranse na beirarrúa e nos dous carrís en dirección á ponte das Correntes.

Este peche xa se analizou polos servizos municipais que concluíron, segundo dixo Anabel Gulías, que ao ser os sábados pola mañá "non supón un problema para a fluidez do tráfico".

A concelleira lembrou que para tomar esta decisión tivéronse en conta como "criterios obxectivos" de valoración a idoneidade da localización, o atractivo comercial e as preferencias dos axentes implicados. "Na maior parte das vilas as feiras ambulantes sitúanse na contorna do Mercado", engadiu a concelleira, "entendemos que é interesante establecer sinerxias que favorezan ao comercio local".

"Esta é unha cuestión de cidade, non é unha cuestión dun sector", sentenciou.