'Ponte a Conducir' volve converter á Seca nunha aula práctica de educación viaria

Clase práctica de educación vial en Poio © PontevedraViva

A Seca converterase este sábado, desde as 10.00 horas, nunha aula práctica de educación viaria na que os nenos de 3 a 12 anos poderán participar en talleres, realizar prácticas de condutor de bicis, de karts e mesmo de peón e ver unha exposición de vehículos e medios de Protección Civil, da Policía Local e da Garda Civil.

Este martes o alcalde Ángel Moldes e as concelleiras de Seguridade Cidadá, Meritxe González, e de Cultura e Educación, Natalia Sabarís, presentaron a actividade xunto á presidenta de 'Ponte a Conducir', Alba María González, e representantes da xefatura provincial de tráfico, da Garda Civil e da Policía Local, e coincidiron en destacar que é unha actividade "moi completa".

Supón unha oportunidade para que máis pequenos aprendan valores de seguridade vial que lles van ser útiles para o presente e para o futuro, mentres disfrutan de actividades moi atractivas e dinámicas, e todo coincidindo coa celebración da Semana Europea da Mobilidade.

Para participar é necesario anotarse na FANPA ou en ponteaconducir@gmail.com. En caso de choiva, a actividade cambiará de data.

Como novidade este ano, inclúese unha ruta. Para participar é necesario que os nenos leven as súas bicicletas, os seus patíns ou patinetes, sempre acompañados co seu casco.

No circuito de karts e de bicicletas, ensinarásenlles as normas de circulación para que vaian adquirindo hábitos, e nos talleres tratarán nocións básicas de primeiros auxilios e, coincidindo co lema desta campaña, tamén recibirán unha charla sobre o transporte escolar e comprobarán nun autobús as medidas e pautas que deben seguir para estar completamente seguros.

Trátase da oitava edición que, neste caso, organízase co lema "Transporte seguro, curso feliz" e na que colabora o Concello de Poio e a Policía Local de Poio, ademais da Cruz Vermella, Help Flash, a Deputación de Pontevedra e a Subdelegación do Goberno, así como diversas entidades privadas.