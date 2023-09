Trece detidos, 12 deles en Pontevedra, nunha nova operación contra o tráfico de haxix e cocaína

Unha investigación liderada polo Equipo de Delincuencia Organizada e Antidroga (EDOA) da Comandancia da Garda Civil de Pontevedra suma a primeira hora da tarde deste martes 13 persoas detidas, 12 delas na provincia de Pontevedra, e unha na andaluza de Córdoba.

A investigación está relacionada co tráfico de drogas, en concreto, haxix e cocaína, e fontes consultadas por PontevedraViva confirma que os investigadores interviñeron diversas cantidades destas dúas substancias.

Esta operación deixou este martes, desde primeira hora da mañá, entre 12 e 15 rexistros en distintas zonas da provincia e intervencións tamén en Andalucía.

A investigación está coordinada polo Xulgado de Instrución número 1 de Cangas e permitiu aos investigadores intervir tamén preto de 50.000 euros aos detidos nos distintos rexistros realizados.

Axentes do EDOA realizaron rexistros de forma simultánea a partir das 6.30 horas da mañá tanto en Pontevedra como en Andalucía. No caso da provincia pontevedresa, os rexistros centráronse na comarca do Salnés e en Vigo.

Fontes policiais consultadas por PontevedraViva matizan que esta operación non ten ningún tipo de relación coa operación antidroga liderada pola Policía Nacional en Vigo tras apresar un barco pesqueiro con máis de 2.000 quilos de cocaína nas Rías Baixas.

O operativo da Garda Civil ha implicado a axentes do EDOA e tamén efectivos de de a Unidade de Seguridade Cidadá (USECIC) da Comandancia pontevedresa e dos Grupos de Reserva e Seguridade (GRS).

A operación continúa aberta.