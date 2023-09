517.445 euros para iniciar a reforma da piscina municipal de Fontecarmoa

Piscina de Fontecarmoa, en Vilagarcía de Arousa © Concello de Vilagarcía de Arousa

A esperada ampliación e modernización da piscina municipal de Fontecarmoa avanza, unha vez que o goberno local decidiu licitar o primeiro dos dous lotes nos que se dividiu o proxecto orzado en 3,7 millóns de euros.

Os traballos iniciais son de reforma de vestiarios e de restauración da fachada sur do inmoble. A obra inicial conta cun orzamento de 517.445 euros e un prazo de execución de tres meses.

O prazo para que as empresas presenten ofertas finaliza o 2 de outubro.

Está previsto aumentar os puntos de ducha nos vestiarios, pasando dos oito actuais aos vinte. Crearase unha zona específica con acceso máis sinxelo desde o vaso da piscina. Recuperaranse, entre outras melloras, as dúas cabinas para cambio de persoas con discapacidade que precisen de axuda externa.

Utilizaranse materiais de primeira calidade, resistentes ás condicións de temperatura e humidad, segundo indica o Concello de Vilagarcía, con renovación de fontanería, saneamento e iluminación.

Na fachada sur da piscina, que actualmente presenta problemas e filtracións de humidades vai crear unha cuberta con panel de chapa sobre as vigas e piares inclinados. Búscase ofrecer maior protección solar no interior da piscina durante os meses de verán e tamén amparará da choiva ao muro cortina.

Esta reforma coincidirá coa execución do segundo gran proxecto no complexo multideportivo de Fontecarmoa que conleva a reforma integral do pavillón número 1, que se atopa en obras, cun orzamento superior aos dous millóns de euros.