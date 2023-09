"En toda Pontevedra e Sanxenxo non hai un sitio libre" polo tríatlon

Reunión do Comité Organizador da Gran Final das Series Mundiais de Tríatlon © Mónica Patxot

A Gran Final das Series Mundiais de Tríatlon, que se celebrará en Pontevedra este mes de setembro, é un evento que "trascende a Pontevedra, á comarca e mesmo ás Rías Baixas". Deféndeo nas súas comparecencias o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, e así o fixo de novo este luns tras unha reunión do comité organizador.

Non é para menos, e é que segundo revelou tras o encontro o director de competicións da Federación Española de Tríatlon, Jorge García, "en toda Pontevedra e Sanxenxo non hai un sitio libre". Tanto é así que "hai xente que sabemos por exemplo que está en Vigo, como parte do equipo de Estados Unidos ou de Canadá", explicou.

"Fixemos moitos eventos en Pontevedra e nunca tivemos tantos problemas para colocar á xente", recoñece García.

Estes é así porque ao contrario que noutras probas internacionais, ademais dos miles de deportistas e persoal técnico das federacións que se esperan tamén se conta con que un importante número de afeccionados viaxe á Boa Vila para ver en directo o gran evento do tríatlon mundial.

"Calculamos que podemos andar por riba das 12.000 persoas vendo a Gran Final", asegurou o alcalde.

Debido a iso buscouse fomentar sinerxias con toda a comarca, e froito diso o alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, estaba presente na reunión do comité organizador e "encantado de que a maioría de participantes pernoiten en Sanxenxo". Unha vía que se quere seguir fomentando no futuro noutros eventos deportivos como os Campionatos do Mundo Multideporte de 2025.

Completaron o encontro de traballo celebrado no Concello de Pontevedra o vicepresidente da Deputación, Rafa Domínguez; a edil de Deportes, Anabel Gulías; Daniel Benavides como representante da Xunta de Galicia e Javier Campos en nome da Federación Galega de Tríatlon.