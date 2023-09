Aberto o prazo para participar na Depo Andaina do Viño Rías Baixas en Cambados

Vista aérea de terreos de Cambados © Deputación de Pontevedra

Este luns 11 de setembro abríase o prazo para inscribirse na última das DepoAndainas deste 2023.

Trátase dun percorrido polos viñedos e adegas do Concello de Cambados coa intención de que as persoas participantes coñezan o Roteiro do Viño Rías Baixas.

A actividade está prevista para o domingo 8 de outubro e a inscrición debe realizarse a través da web da Deputación na que se recollen as DepoAndainas.

Comezará nas inmediacións do hotel San Marcos de Cambados. A ruta é de tipo circular ao longo de 12 quilómetros. O itinerario discorre por zonas de viñedos e adegas, entre as que se atopa Condes de Albarei.

Parte do percorrido coincide coa Ruta do Padre Sarmiento, que é o tramo costeiro no que se ofrecen vistas espectaculares da Illa dá Toxa, ademais de bosques autóctonos e arboledas.

Ao finalizar a actividade está prevista unha pequena cata de viño da zona.