Críticas socialistas contra a alcaldesa María Ramallo por gañar máis que Pedro Sánchez

O Partido Socialista de Marín mostrou o seu malestar despois de que o goberno local elevase en máis de 8.000 euros o salario de María Ramallo como alcaldesa da vila, alcanzando os 63.000 euros anuais.

Indican que, naquel momento, non indicou que tamén percibiría as retribucións económicas como deputada provincial na Deputación de Pontevedra e xustificou, segundo os socialistas, a súa subida salarial para igualar o soldo ao do funcionario de maior rango.

As retribucións que percibirá da institución provincial alcanzan ao redor de 37.500 euros brutos anuais, segundo o PSOE, que engade tamén as percepcións que recibe do Porto de Marín en calidade de conselleira, con 2.500 euros brutos cada ano.

En total, a suma realizada polo PSOE ascende a 103.000 euros brutos anuais, que obtén a alcaldesa de Marín.

Manuel Pazos, portavoz do grupo municipal socialista afirma: "As retribucións económicas de María Ramallo pola súa actividade política serán de 103.000€ brutos cada ano. Parécenos unha barbaridade e fóra de toda lóxica que a alcaldesa de Marín sexa a política que máis cobra de toda a provincia e que supere o presidente da Xunta, a un ministro ou ao mesmo presidente do Goberno".

Os socialistas advirten de que o salario total da alcaldesa supera o que reciben, entre outras autoridades locais, os alcaldes e alcaldesas de Vigo, Compostela, Pontevedra, A Coruña e Lugo.