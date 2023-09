Unha caravana ofrece 'Maxia Itinerante' na Praza de Ourense

Caravana 'Maxia Itinerante' © PontevedraViva

Unha caravana de pequenas dimensións situada na Praza de Ourense ofrecía este domingo actuacións gratuítas de vinte minutos para todos os públicos. Trátase de 'Maxia Itinerante', unha proposta que forma parte do Festival Mundial de Ilusionismo: Galicia Ilusiona, que promove a Xunta de Galicia por toda a comunidade.

Nesta edición está prevista unha gala no Auditorio de Afundación o próximo 14 de outubro coa participación de Miguel Muñoz, campión mundial de maxia, un dos personaxes principais da película 'Dumbo', de Tim Burton.

Nese evento tamén está prevista a intervención do a maga venezolana Dania Díaz; do malabarista arxentino Paul Ponce; do especialista en maxia de gran formato Amadeo Edama; e do mago clásico Gerald Lle Guilloux, de Francia.

As entradas para este espectáculo xa se atopan á venda en Galiciailusiona.es.

Tamén se anuncia unha actuación na planta de Pediatría do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra para que os menores ingresados gocen dunha xornada máxica.