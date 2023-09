As persoas maiores de 65 anos de Vilagarcía teñen a oportunidade de participar no programa turístico e ambiental das rutas en galeón que ofrece o Concello.

O sábado 16 de setembro durante a tarde realizaranse as rutas para as que se ofrecen 18 prazas gratuítas, nove en cada un das viaxes que sairán do peirao de pasaxeiros de Vilagarcía a partir das 16.00 e das 18.00 horas.

As persoas que queiran optar deben dirixirse ás dependencias da concellería encargada de Persoas Maiores durante os días 6, 7 e 8 de setembro en horario de 09.00 a 13.00 horas.

Para anotarse é necesario superar os 65 anos e estar empadroados no municipio. No caso de que se presente máis xente que prazas dispoñibles realizarase un sorteo o día 12.

A embarcación na que se realizarán os roteiros é un antigo galeón de mercadorías que navegaba pola ría a principios do século XX.