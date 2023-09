O campus prepárase para o inicio do novo curso universitario

Xornada de benvida a estudantes no campus de Pontevedra © DUVI - UVigo Xornada de benvida ao alumnado do campus na Escola de Enxeñaría Forestal © DUVI - UVigo

Estudantes de novo ingreso no campus universitario de Pontevedra achegábase este martes pola Escola de Enxeñaría Forestal para recibir información e asesoramento nas xornadas de benvida, antes do inicio do curso o vindeiro luns 11 de setembro cando as facultades e escolas da Universidade de Vigo comecen a súa actividade formativa.

A principal novidade deste curso será a estrea da titulación do Grao de Deseño, o único grao novo que se incorpora á oferta do Sistema Universitario de Galicia, como indica o DUVI. As clases impartiranse no edificio administrativo da Xunta de Galicia en Benito Corbal e na preinscrición rexistráronse 61 solicitudes de primeira opción para as 45 prazas ofertadas cunha lista de espera de 91 persoas.

Á xornada de benvida deste martes, que terá outras actividades ao longo dos próximos días nos diferentes campus da Universidade de Vigo, acudían Eva María Lantarón, vicerreitora do campus de Pontevedra, e Mónica Valderrama, vicerreitora de Comunicación e Relacións Institucionais; ademais de Maribel do Pozo, de Internacionalización.

O acto estivo amenizado pola Aula Permanente de Música Tradicional Galega do campus, que mantén aberta a inscrición para o presente curso.