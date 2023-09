18 operarios resolven a obstrución no colector xeral de saneamento en Combarro

O alcalde de Poio, Ángel Moldes, visita a zona onde se traballou no arranxo do colector xeral de saneamento © Concello de Poio

O Concello de Poio comprobou que se atopaba totalmente resolta a incidencia no colector xeral da rede de saneamento, situado en Combarro.

O problema resolvíase o venres, segundo o goberno local, pero durante estas xornadas mantívose a vixilancia para comprobar o correcto funcionamento despois de que o 21 de agosto detectásese unha "posible obturación" do colector que recibe as augas residuais de Chancelas e Combarro ata o bombeo de augas residuais situado na praia de Combarro.

Ángel Moldes, alcalde de Poio, achegábase pola zona e sinalaba que este problema é herdado do anterior goberno e que os veciños sufriron durante anos. Indicou tamén que o Concello de Poio actuaba con total transparencia e explicou que se informou á Xefatura Territorial de Sanidade informando das posibles fugas desde o primeiro día para pechar de maneira preventiva a praia de Padrón, en Combarro.

Moldes tamén asegurou que se transmitiu a información ás confrarías, veciñanza e negocios da zona, afectados pola incidencia.

O arranxo complicouse debido á inaccesibilidade do colector, ao carecer dun plano no Concello da rede de saneamento neste punto. Tamén dificultou o traballo a limitación para operar só en horario de baixamar.

O Concello informa de que foron necesarios máis de 18 operarios para solucionar a avaría cun investimento por parte da empresa concesionaria de máis de 40.000 euros.

Empregáronse pas, camións guindastre, camións CIS, tres bombas de achique, cámaras de CCTV, entre outros elementos. Realizáronse catas en diferentes puntos da praia durante dúas xornadas de traballo e o 26 de agosto introducíase unha sonda de xeolocalización para determinar o trazado e a profundidade do colector para intervir. Finalmente detectouse unha deformidade na parte inferior da tubaxe que imposibilitaba o avance das cámaras. Ante esta situación, a empresa e o Concello decidiron intervir no punto máis afastado do bombeo próximo á zona do Peirao, onde se calculaba que podería producirse o atasco.

O día 31 iniciáronse os traballos que, segundo a concesionaria, foron complexos e o venres 1 de setembro eliminábase a obturación. Posteriormente executáronse traballos extraordinarios no bombeo de augas residuais de Combarro para evitar un novo atasco.