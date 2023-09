Críticas socialistas ao goberno do BNG pola supresión das "imprescindibles campañas de Volta ao Cole"

Yoya Blanco, anterior concelleira de Promoción Económica e Turismo no Concello de Pontevedra, lamenta a "absoluta falta de sensibilidade co comercio local e co peto das familias de Pontevedra" por parte do goberno de Lores.

Alerta da supresión por parte da administración local das "imprescindibles e exitosas campañas de Volta ao Cole", que se desenvolveron durante o últimos catro anos, cando este departamento estaba en mans do grupo socialista.

Sinala tamén que este ano as economías familiares deben afrontar unha volta ás aulas "especialmente cara" e sitúa o gasto medio nos 500 euros por escolar, que se reparten en roupa, material escolar e libros de texto.

Yoya Blanco entende que se trata dunha "ausencia de empatía co pequeno comercio e as familias pontevedresas" por parte do goberno do BNG, a quen lembra que Ana Pontón, máxima responsable da formación nacionalista, reclama á Xunta de Galicia unha tarxeta escolar de entre 250 e 500 euros para que as familias con rendas inferiores a 12.000 euros poidan lograr material escolar.

Os socialistas manifestan o seu apoio a esta petición nacionalista pero tamén demandan a Pontón que esixa aos membros do seu partido en Pontevedra un "pouco de sensibilidade" nesta cuestión apoiando ás economías familiares e aos comerciantes.

Tamén consideran indispensable e urxente que a Xunta de Galicia retome o sistema de gratuidade dos libros de texto que o goberno autonómico de Emilio Pérez Touriño activara en 2009 e que "o PP decidiu eliminar".