O turismo aumenta en Ribadumia no verán, con protagonismo do peregrino e aumento de visitantes internacionais

Durante este verán, o Concello de Ribadumia confirmou que continúa aumentando as cifras de visitantes, en especial, de turismo nacional, aínda que tamén medran as persoas que chegan de fóra do país e o gran protagonista é o peregrino

Segundo os datos recollidos pola Oficina de Turismo, Ribadumia recibiu en agosto un total de 1.415 visitantes e en xullo, 1.162.

Estas cifras reflicten un incremento de visitantes con respecto a anos anteriores, pois no ano 2022 Ribadumia recibiu 1.088 persoas en agosto, de maneira que o aumento foi do 30% nun ano.

Os visitantes nacionais chegan ao millar, con Madrid, Andalucía e a Comunidade Valenciana encabezando a lista.

A porcentaxe de visitantes internacionais mantívose en cifras similares nos dous meses. Destacan Italia, Portugal e Alemaña como principais países emisores, aínda que tamén houbo visitantes de Estados Unidos, Letonia, Dinamarca, Polonia e Sudáfrica, entre outros.

Os datos de agosto constatan o aumento do interese da variante espiritual do Camiño Portugués, pois o 53% dos visitantes correspóndese co perfil do peregrino. O 45% foron turistas e a porcentaxe restante pertence ao número de excursionistas recibidos.

Desde o Concello de Ribadumia avanzan que seguirán apostando polo fomento e promoción do turismo, así como tamén de todo o patrimonio cultural e gastronómico que existe en Ribadumia.