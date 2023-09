Falece un coñecido hoteleiro de Sanxenxo de 87 anos nun atropelo nun paso de peóns

Atropelo na Vichona © Concello de Sanxenxo

José Troncoso Poceiro, coñecido hoteleiro de Sanxenxo de 87 anos, faleceu ao mediodía deste luns vítima dun atropelo na zona da Vichona.

O accidente produciuse sobre as 13.40 horas na estrada PO-504, na coñecida como estrada de Gondar, na zona da Vichona.

Segundo informaron os servizos de emerxencias, o coñecido hoteleiro cruzaba por un paso de peóns cando un turismo bateu contra el e arrastroulo varios metros.

Desde o Concello de Sanxenxo confirman que o falecido, José Troncoso, é o propietario do Hotel Troncoso, situado nas inmediacións do lugar do accidente.

Ata o lugar do accidente desprazáronse efectivos do Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Sanxenxo, a Garda Civil de Tráfico, a Garda Civil de Sanxenxo e a Policía Local.

Tamén se desprazou unha dotación de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que xa só puido confirmar o falecemento do peón.