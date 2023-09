O BNG de Poio critica o Concello por usar a Festa da Ameixa "con fins partidistas" para homenaxear a cargos do PP

O BNG de Poio amosouse este luns moi crítico coa decisión do Concello de render homenaxe á ex conselleira do Mar, Rosa Quintana, durante a Festa da Ameixa. "O PP de Poio dende o Goberno Municipal fai o que nunca se fixo, usar unha festa popular con fins partidistas" critican.

O partido liderado por Marga Caldas amosa a súa "sorpresa" por esta homenaxe e pide ao PP de Poio que "non use a Festa da Ameixa de Campelo para promocionar a ex cargos da Xunta e do Partido Popular".

Lembran, ademais, que en moitas ocasións o PP de Poio acusou ao BNG de politizar os actos municipais a pesar de que "en ningún caso se homenaxeou ningún ex cargo político, e menos usando unha das festas con máis arraigo de Poio".

O Concello de Poio leva 28 anos organizando a Festa da Ameixa de Campelo, unha festa que naceu no ano 1987 grazas á iniciativa dos veciños da vila, e o BNG sinala que desde o Concello que eles lideraron "sempre velou porque as únicas protagonistas sexan as mulleres e homes que dedicaron toda a súa vida ao mar".

"Elas e eles son os verdadeiros protagonistas a homenaxear pola súa xubilación", sinalan os nacionalistas, que consideran que podería ser comprensible que acudira o actual conselleiro do Mar pero é "cando menos inadmisible usar a festa máis popular de Campelo para vir facer campaña dunha ex conselleira (confrontada con moitos sectores do mar) que agora esta en Madrid e que pouco viviu as calamidades do mar".

Os nacionalistas entenden que "é licito que o PP queira render homenaxe a Rosa Quintana", pero anímao a organizar un acto dende o Partido Popular, "non a través das institucións públicas", porque a Festa da Ameixa é de todas e todos os veciños.