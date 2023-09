Broken Peach e María do Ceo, banda sonora das festas da patroa de Marín, a Virxe do Porto

Marín volverá render homenaxe á súa patroa, a Virxe do Porto. Será entre os días 7 e 10 de setembro cunha programación festiva que terá como protagonistas musicais a Broken Peach e María do Ceo.

As concelleiras Marián Sanmartín, Itziar Sanmartín e Mónica Viqueira presentaron este venres o cartel festivo e a programación completa, que está pensada para todos os públicos.

O xoves 7 de setembro a programación abrirá coa actuación na Alameda de Broken Peach. Será a partir das 22.00 horas.

O venres, a festa comezará xa polo día. Entre as 11.00 e as 14.00 horas, está prevista a Palillada de Bolymar na Alameda e ás 12:00 horas será o momento da misa e a procesión pola Virxe do Porto, que contará coa actuación da Coral Lembranzas, Airiños de San Xulián e a Banda de Música da Escola Naval Militar de Marín.

Tamén o venres a programación inclúe a Festa da Exaltación do Peixe da Raia, organizada pola asociación Botón de Ancla, que chega á súa quinta edición.

Pola tarde haberá pasarrúas coa Charanga Jalácticos a partir das 19.00 horas; a partir das 21.00 horas actuará María do Ceo na Alameda; e ás 23:30 horas haberá un Festival de DJs Galicia en Marcha, coas actuacións de David Expósito, Raúl Romero e Julen DJ.

A noite rematará con pirotecnia fría, bailaríns, acrobacias aéreas, canón de confetis e moitas máis sorpresas.

O sábado, 9 de setembro, continuará a Festa da Exaltación do Peixe da Raia e tamén actuacións de Luis Moreta na Alameda ás 13.30 e as 18.00 horas.

Pola tarde, celebrarase o Memorial Antonio Fernández dos Chaneiros, que incluirá ás 19.30 horas unha recepción no Concello e ás 20.00 horas unha actuación na Alameda.

A festa rematará o domingo con máis Festa da Exaltación do Peixe da Raia e música. Ás 12:00 horas haberá pasarrúas do Grupo de Gaitas Carballido e ás 19:30 horas unha actuación do Trío Musical Nueva Estrella na Alameda.