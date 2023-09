Moraña repetirá este ano o Plan Madruga para favorecer a conciliación con 40 prazas

O Concello de Moraña repetirá cunha nova edición do Plan Madruga, que contará con 40 prazas de coidado dos cativos desde o 11 de setembro, coincidindo co arranque do curso escolar, cun horario de 8.00 a 9.30 horas de luns a venres.

O Plan Madruga vaise desenvolver no CPI Santa Lucía coa posibilidade de que os participantes reciban o almorzo.

As persoas interesadas en inscribirse nalgunha das 40 prazas habilitadas poden informarse ou formalizar a súa matrícula na Casa da Cultura ou a través do número de teléfono 986 55 28 09.

O alcalde de Moraña, Sito Gómez, anunciou a activación do plan municipal de conciliación para o vindeiro curso escolar 2023/2024 e sinalou que o xoves 31 de agosto abriu o prazo de inscrición.

O anuncio realizouno durante a clausura das ludotecas estivais, que contou cunha masiva participación de nenos e maiores na Casa da Cultura. Destacou que "axudar ás familias a conciliar a súa vida familiar e laboral e favorecer a formación e o lecer dos cativos é unha prioridade e unha cuestión irrenunciable para este goberno".

O alcalde insiste en que o Concello "vai adicar todos os esforzos a que Moraña siga sendo un grandísimo lugar para vivir no que todos os veciños teñan tempo para eles mesmos e para traballar mentres os seus nenos seguen a formarse, a gozar de actividades e a estar perfectamente coidados".

Sito Gómez valorou como un "absoluto éxito" o plan de conciliación estival deste verán, xa que contou cunha elevada afluencia de 60 rapaces durante os meses de xullo e agosto e despregou 222 horas de atención de 8.30 a 14.30 horas de luns a venres.