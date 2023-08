Cambio de localización para a conferencia 'De Sanxenxo ao planeta vermello', de Fernando Abilleira

O Concello de Sanxenxo decidiu trasladar de lugar a charla "De Sanxenxo ao Planeta Vermello', do enxeñeiro aeroespacial da NASA Fernando Abilleira, para garantir o aforo ante o interese que levantou.

Dacordo co conferenciante, a charla celebrarase finalmente este venres 1 de setembro (20.00 horas) no Pazo de Emilia Pardo Bazán, en lugar de no salón de plenos do Concello.

Abilleira, que o vindeiro luns 4 de setembro recibirá a Cebola de Ouro 2023 no marco da Feira da Cebola, propoñerá aos asistentes ao seu relatorio unha viaxe a través da historia da exploración de Marte e o seu impacto nas nosas vidas, así como ao próximo gran obxectivo da Nasa, a recollida de mostras do Planeta Vermello para o seu estudo na Terra.

O enxeñeiro espacial, con vínculos familiares con Sanxenxo, traballa para a NASA desde o ano 2004 e deu soporte a múltiples estudos e misións en Marte.

A última delas foi en 2021 cando o rover Perseverance aterrou con éxito no interior do cráter Jezero para investigar a posible habitabilidade do Planeta Vermello e buscar sinais de vida pasada.

Co cambio de localización da charla, explica o Concello, pódese dar cabida a cinco veces máis aforo.