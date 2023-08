Os empresarios turísticos de Sanxenxo pechan un "bo agosto" cunha ocupación media das súas prazas do 91%

Os asociados do Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS) fan un balance positivo do mes de agosto, superando o mes de xullo irregular e igualando a ocupación récord do ano pasado.

Cunha ocupación media de 91,13% entre todos os seus asociados enquisados, Sanxenxo ocupou 9 de cada 10 camas ofertadas no mes de agosto e pecha unha tempada estival complexa pero positiva que permitiu volver marcar unha ocupación media por encima do 80% no conxunto de xullo e agosto.

Hoteis de tres e catro estrelas pero tamén apartamentos turísticos e cámpings marcan as mellores cifras de ocupación, todas elas por encima do 90%, practicamente igualando as cifras do ano pasado.

No que se refire aos establecementos de restauración, a segunda quincena de agosto funcionou mellor que o primeira pero, en conxunto, os empresarios mostran a súa satisfacción puntuando o consumo nunha media de 4,25 puntos sobre 5, aínda que advirten que se notou especialmente a contención no gasto.

Así o expresaba o presidente do CETS, Alfonso Martínez, que se mostrou satisfeito do balance que lanza este mes de agosto en que "se volveu a demostrar o peso turístico do municipio e o seu tirón entre os viaxeiros que volveron confiar neste destino, demostrando unha vez máis o alto grao de fidelización alcanzando entre os visitantes que elixen Sanxenxo e a calidade que segue demostrando a oferta turística da capital turística vacacional por excelencia do noroeste peninsular".

"Foi unha tempada estival irregular pero o bo tempo permitiu que se traballase moi ben especialmente nas tres primeiras semanas do mes, ata o 27 de agosto tivemos unha ocupación rozando o 100%", asegurou, "aínda que si notamos moitas reservas de última hora e un importante déficit de man de obra, que segue sendo unha das grades preocupacións do sector turístico de Sanxenxo".

Martínez tamén destacou a sensación de contención no gasto e as estancias máis curtas "aínda que volvemos a marcar un fito, igualando as cifras de ocupación media do ano pasado".

No conxunto dos dous meses, xullo e agosto, os bos resultados de agosto permitiron manter unha ocupación media do 82% das prazas ofertadas – 74% de ocupación media en xullo e 91% en agosto – "o que é froito da profesionalidade e da confianza do viaxeiro no sector hostaleiro e hostaleiro, a quen quero agradecer toda a súa dedicación".

OCUPACIÓN POR TIPOLOXÍAS

A tendencia marcada nos últimos anos na ocupación turística en Sanxenxo mantense, con porcentaxes de ocupación máis elevados nos hoteis de tres e catro estrelas. Tamén se consolidan porcentaxes superiores ao 90% na ocupación de apartamentos e recupérase o dos cámpings, incluso mellorando cifras doutros anos, superando por vez primeira o 90% de ocupación, cifra que non alcanzaran no últimos cinco anos.