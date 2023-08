A 'volta ao cole' pon fin á Escola de Verán de Ribadumia

Actividade na Escola de Verán de Ribadumia © Concello de Ribadumia Actividade na Escola de Verán de Ribadumia © Concello de Ribadumia

Cunha gran festa chegou á súa fin a Escola de Verán de Ribadumia, o programa impulsado desde o goberno municipal para contribuír á conciliación das familias e ao benestar e o desenvolvemento dos nenos e nenas de todo o municipio.

Foi cunha xornada chea de sorrisos e actividades, entre elas unha festa da escuma e a entrega de diplomas, que supuxeron o broche de ouro a esta enriquecedora experiencia estival.

Ao longo do verán, os asistentes participaron en actividades en interior e ao aire libre, acudiron á piscina, fixeron manualidades e mesmo houbo un obradoiro de pan o día da Festa do Pan. Fixeron tamén un curso sobre robótica e pilotaxe de drons, así como tamén rutas ao aire libre.

Nesta ocasión pasaron pola Escola de Verán de Ribadumia 181 nenos e nenas do municipio. O horario estaba comprendido entre as 8.00 e as 15.00 horas, con opción de comedor para os nenos e nenas que así o precisasen.

O éxito da Escola de Verán, segundo o goberno municipal, "é proporcionar unha contorna estruturada para a rapazada durante as vacacións, brindándolles un lugar seguro para pasar a mañá e ofrecéndolles oportunidades de aprendizaxe e socialización".