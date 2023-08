Premian o Náutico de Sanxenxo polo seu "intenso" labor deportivo, social e cultural

Entrega do premio Sanxenxo na Historia © Concello de Sanxenxo Entrega do premio Sanxenxo na Historia © Concello de Sanxenxo

O Real Club Náutico de Sanxenxo foi a entidade galardoada co premio Sanxenxo na Historia 2023. A súa entrega puxo o broche de ouro a estas xornadas culturais que se celebraron desde o pasado luns na vila para poñer en valor o seu patrimonio histórico.

O galardón foi concedido, segundo a organización, pola contribución "decisiva" do Náutico ao desenvolvemento do municipio polo seu "intenso" labor deportivo, social e cultural.

Ao longo dos seus máis de 70 anos de historia celebrou grandes eventos de vela como a Volvo Ocean Race, campionatos nacionais e internacionais que permitiron levar o nome de Sanxenxo polo mundo, engadiron os organizadores.

O encargado de recoller o premio foi o secretario da entidade, Isidoro Sabell, debido a que o presidente, Pedro Campos, se atopa nunha competición fóra do país.

Sabell agradeceu o galardón e fixo un repaso á historia do Náutico desde a súa creación en 1951.

O alcalde, Telmo Martín, felicitou ao Real Club Náutico e incidiu no impulso decisivo da entidade co actual presidente, Pedro Campos, á fronte, e cuxa traxectoria "fala por si mesma e vai parella ao desenvolvemento turístico de Sanxenxo como primeiro destino do norte de España".

As relatoras da mesa da xornada, que estivo moderada pola concelleira de Economía, Facenda e Persoal, Paula Martínez, foron Luz Méndez con Sanxenxo: Historia dun nome propio e Milagros Bará con O Pazo Patiño na súa historia.

Méndez centrouse no topónimo Sanxenxo, advocación da parroquia e denominación de todo o concello, para analizar a súa antigüidade, as grafías coas que se escribiu a palabra e o valor destas grafías ao longo do tempo. Ademais, fixo un pequeno percorrido polos nomes das parroquias de Sanxenxo, a súa datación nos textos históricos galegos e o que se sabe sobre a súa etimoloxía.

Por parte, Bará falou do Pazo Patiño e a súa historia, facendo un repaso pola xenealoxía Saavedra, Padín e Patiño nos inicios da Casa de Rendas do Pazo, polos escudos do Pazo, polo importante Arquivo Histórico do Pazo do Revel, polos seus últimos propietarios ou polos seus ilustres convidados.

O cantautor Manoele de Felisa encargouse de pechar o acto cunha actuación musical.