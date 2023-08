A "procesión tabernaria" do San Caralampio sairá este domingo polas rúas de Marín

O San Caralampio, considerado patrón dos 'chiquiteros', ten o seu culto nun día no que se lle saca en procesión de taberna en taberna. E ese día será este domingo 30 de agosto.

O evento, organizado polos Saljariteiros, foi presentado pola concelleira Marián Sanmartín e por membros da asociación encargada desta "procesión tabernaria".

A imaxe do San Caralampio, que antes tiña o seu particular templo na xa pechada Navarra, agora está depositada no Ateneo Santa Cecilia.

Será a partir das 12.00 horas cando comece a procesión e despois, a partir das 13:00 horas, servirase de balde un viño galego na Alameda Rosalía de Castro.

Xa pola tarde, sobre as 20:00 horas, arrancará unha sesión de baile na Alameda pensada para os maiores.

Desde Os Saljariteiros recordan tamén que hai unha exposición sobre a súa traxectoria e a do Xarángallo Mángallo desde o 28 de agosto ata o 7 de setembro no local do Ateneo Santa Cecilia.