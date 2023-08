Rueda: "Estaría ben" facer coincidir as eleccións vascas e galegas pero non será "condicionante"

O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, sinalou que "estaría ben" que as eleccións vascas e galegas previstas para 2024 poidan coincidir no mesmo día, pero sen que iso sexa "condicionante" para ambas as rexións.

"Cada un ten as súas circunstancias e teremos que tomar decisións en función do que máis conveña a cada territorio", subliñou Rueda ao ser preguntado sobre a posible convocatoria electoral en Euskadi para o 9 de xuño de 2024, o mesmo día que as eleccións europeas.

O presidente galego ha lembrado que nas últimas convocatorias "fixéronse conxuntamente" as eleccións en Galicia e o País Vasco e foi "unha boa coincidencia", pero insistiu en que iso non será "maior condicionante" para ningunha das dúas comunidades,

Rueda reiterou que "non tomarei a decisión de convocar eleccións pensando noutra cousa que non sexa os intereses de Galicia".

Lembrou que "se estivésemos a pensar nunha perspectiva puramente electoral", as eleccións galegas convocaríanse xunto coas pasadas xerais de xullo.

Se fora así, segundo o titular da Xunta, o PP lograría un "moi bo resultado", ao rexistrar en Galicia a maior porcentaxe de apoio aos populares, pero engadiu que "iso non é o que me ten que mover".

Galicia, nestes momentos, subliñou o seu presidente, necesita "estabilidade e certeza" e que o seu executivo siga gobernando "con normalidade e resolvendo problemas" para "facer fronte á parálise" que atravesa España.