A Garda Civil investiga tres menores por un delito de danos na Illa da Toxa © Guardia Civil

A Garda Civil investiga a tres menores con domicilio en Madrid por un delito de danos mediante pequenas queimas de masa forestal e nunha varanda de madeira na Illa dá Toxa.

Segundo informaron fontes oficiais do Instituto Armado, a investigación iníciase por mor da denuncia presentada polo Técnico de Medio Ambiente do Concello do Grove, na que relata a comisión duns danos mediante pequenas queimas na masa vexetal e unha varanda de madeira situada na Toxa.

Os feitos ocorreron os días 15, 16 e 18 de agosto, e provocaron o traslado dos medios de extinción de incendios á zona, que os extinguiron de inmediato.

Segundo destaca a Garda Civil, "houbo grave risco de incendio forestal e terribles consecuencias que podían ter na illa, tanto ambiental como para as persoas xa que podía arder todo o monte central da illa".

Na investigación achégase tamén unha captura dunha rede social, onde se ve a dous mozos na pasarela realizando unha fogata e ríndose da súa aventura.

O Posto da Garda Civil do Grove, en colaboración coa patrulla de Seprona de Vilagarcía iniciou esta investigación, por un delito de danos por incendio e identificou a estes tres menores. As dilixencias remitíronse á Fiscalía de menores.