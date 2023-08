A Escola Municipal de Música de Marín abre o prazo de matriculación

O novo curso 2023-2024 está xa a piques de comezar na Escola Municipal de Música de Marín, que se prepara para abrir o seu prazo de matriculación.

En concreto as inscricións poderán formalizarse a partir do próximo luns 4 de setembro e ata o día 28 do mes.

O horario habilitado para a tramitación será de 17.30 a 20.00 horas ata o 15 de setembro, na propia escola, e de 10.00 a 12.30 horas entre os días 18 e 28 de setembro.

As disciplinas que se ofertan para o próximo curso son: