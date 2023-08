De Turín a Santiago camiñando xuntos polo autismo, e coa Garda Civil salvagardando a súa seguridade

Peregrinos de CamminAutismo chegando a Pontevedra © Guardia Civil de Pontevedra Peregrinos de CamminAutismo chegando a Pontevedra © Guardia Civil de Pontevedra

Un grupo de once nenos diagnosticados con trastornos do espectro do autismo (TEA) da Associazione Mulino Sambuy de Turin, en Italia, camiñan estes días pola provincia con destino a Santiago e tamén a dar novos pasos cara á súa autonomía, poñéndose a proba a si mesmos e abrindo a súa realidade ao conxunto da sociedade.

Estes pequenos protagonizan desde o pasado sábado 26 de agosto unha iniciativa solidaria ao longo do Camiño Portugués a Santiago. Peregrinan xuntos, compartindo os valores de espiritualidade e convivencia que acompañan ao roteiro xacobeo e, no seu caso, custodiados por un grupo de axentes da Garda Civil voluntarios chegados de toda España.

O camiño comezou o sábado en Tui e este luns terminou a súa terceira etapa en Pontevedra. Tras o necesario e reparador descanso, este martes puxeron rumbo a Caldas de Reis, para a cuarta das seis etapas previstas.

Este proxecto solidario, bautizado como 'CamminAutismo', é posible grazas á implicación altruísta de 25 axentes da Garda Civil que camiñan co grupo e de efectivos do instituto armado que custodian os vehículos que se desprazan por estrada de apoio á peregrinaxe, entre eles, as furgonetas de carga ou os autobuses.

O groso do continxente de apoio intégrano axentes de Grupos de Reserva e Seguridade (GRS) de toda España, ademais do Escuadrón de Cabalería ou o Servizo de Protección da Natureza (Seprona) e do reforzo que reciben nas Oficinas Móbiles de Atención ao Peregrino establecidas ao longo de todo o roteiro.

O seu papel fundamental pasa por lograr un camiño accesible que sexa máis sinxelo para as persoas con discapacidade, á vez que garanten a seguridade dos seus peregrinos. A iso contribúen tamén dous Carabineiros italianos que lles acompañan desde Turín.

A iniciativa forma parte das actividades da fundación Mulino Sambuy para mellorar a autonomía e a vida das persoas con autismo e cita co Camiño a un grupo total de 35 persoas, entre os once novos diagnosticados con TEA e os seus acompañantes.

Este proxecto alcanza este ano a súa segunda edición con gran acollida.