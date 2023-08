Boa Vida inicia o curso escolar con actividades para todos os públicos

A asociación pontevedresa Boa Vida presentou este luns a decimosegunda edición da súa Escola de verán que desenvolverán esta semana no teleclub de Santo Andrés de Xeve. A asistencia é gratuita previa inscripción e ata completar o espazo dispoñible.

Até agora, a asociación só se dedicaba á atención a persoas en situación de pobreza ou exclusión social e nesta ocasión abre a porta a actividades para toda a poboación.

Esta XII Escola de Verán ten dúas actividades estrela: 'Vida Compartida' e 'Escola da Vida'.

Vida compartida é un proxecto que pretende dar resposta á necesidade de compañía e coidados que teñen as persoas maiores, especialmente no rural pontevedrés. A iniciativa consiste na escoita destas necesidades e a posta en marcha de propostas de actividades como o uso das TICS ou o ocio saudable conectadas con persoas que precisan terras para cultivar e vivendas para compartir. A primeira conferencia da Escola de verán será este mércores.

A 'Escola da Vida' consiste na realización dun proceso de autocoñecemento a través de seis obradorios no primeiro curso e nove no segundo para rematar cun terceiro de preparación a autoxestión do grupo como Escola Permanente da Boa Vida.

Estas actividades son posibles grazas á colacoración que a cidadanía achega na súa declaración da renda marcando o 0,7% do IRPF. Neste caso a asociación de Asociación de Veciños "O Crabadoiro" facilita os espazo no lúdico Teleclube de Santo Andrés de Xeve.

Poderase completar información e realizar inscricións, no teléfono 698 124 762 e no correo electrónico comunicación@boavida.org.