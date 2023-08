Feministas convocan unha concentración en Pontevedra este luns en apoio a Jenny Hermoso

O colectivo feminista de Pontevedra está a difundir a convocatoria dun acto de apoio á selección feminina tras o ocorrido co presidente da Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luís Rubiales, suspendido do cargo pola FIFA.

A concentración será este luns 28 de agosto, na Praza da Peregrina, ás oito da tarde.

Baixo o lema #SeAcabó, no cartel da convocatoria pódese ler "contigo Jenni, por todas", en apoio á xogadora Jennifer Hermoso por mor do bico non consentido con Rubiales. "Sempre coas que loitan non só polo seu deporte senón contra ou sistema que non respecta ás mulleres", apuntan.

LOUZÁN

Por outra banda, a Marcha Mundial dás Mulleres iniciou unha campaña de recollida de firmas para esixir a dimisión do presidente da Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán, dada a "complicidade co machismo" de Luís Rubiales.

Segundo aseguraron desde a Marcha Mundial dás Mulleres "as futbolistas galegas non poden ter como máximo dirixente a quen apoia e apoia comportamentos machistas, mafiosos e violentos como o de Luís Rubiales, contra as propias xogadoras e contra os colectivos que socialmente defendemos o dereito de todas as mulleres a unha vida sen violencia".

"O deporte galego merece o apoio social e colectivo na loita contra o machismo, hoxe máis que nunca, cando en todo o mundo o deporte feminino e as mulleres alzan a súa voz contra esta agresión e contra todas as que veñen producindo", indican no comunicado.

Este luns a RFEF convocou, "seguindo as instrucións" o seu presidente interino Pedro Rocha, unha reunión "extraordinaria e urxente" da Comisión de Presidentes de Federacións de Ámbito Autonómico e Territoriais.